У Києві поліція затримала і відпустила помічника Савченко

Поліція затримала помічника депутата Надії Севченко Валерія Місійка у центрі Києва. Як зазначила у коментарі Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик, той був учасником конфліктної ситуації біля Михайлівського собору. Чоловіка доставили до управління поліції, відібрали пояснення і відпустили, зазначила вона.

Про затримання Місійка після акції на підтримку Надії Савченко повідомила ще одна її помічниця Ірина Юзик. Також, за її словами, був затриманий Юрій Худін. Вона його теж називає «помічником депутата», але у переліку на сайті Верховної Ради його прізвища немає.

Надія Савченко наразі перебуває під вартою.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

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За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.