У Києві триває фестиваль «Віртуози фолку»

В Українському домі триває Другий музичний фестиваль «Віртуози фолку» за участі більш як двадцяти виконавців традиційної української музики, а також також майстрів народних ремесел з різних куточків України.

Як інформує кореспондент Радіо Свобода, у рамках фестивалю «Віртуози фолку» відбуваються майстер-класи та виставки колекційних робіт майстрів з виготовлення музичних інструментів та народних ремесел, творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва, науковцями.

«До участі у фестивалі зголосились близько 150 учасників, до участі у фіналі ми обрали близько тридцяти. Також у рамках фестивалю ми представили музичний фантазійний проект «Володарі стихій», що його учасники-музиканти познайомились на минулорічному фестивалі», – розповіла Радіо Свобода генеральний директор фестивалю Олена Кулик.

Фестиваль завершує вечірнй гала-концерт українських виконавців і гуртів, серед яких – «ManSound», Руслана, хор «Київ», Іванка Червінська та гурт «Gypsy Lyre», Ніна Матвієнко, «Гуцульська троїста», «ДримбаДаДзига», проект «Володарі стихій», Олесь Журавчак (етно-духові), Тарас Силенко (старосвітська бандура) Олена Кулик та ансамбль «Дніпро» та інші.

Уперше етно-музичний фестиваль «Віртуози фолку» відбувся минулого року.

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