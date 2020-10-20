У Києві зареєстровано 280 безхатченків у 2020 році – КМДА

Центр обліку безпритульних осіб у Києві взяв на облік 280 безхатченків із початку 2020 року. Йдеться лише про реєстрацію тих безпритульних, хто особисто звертається по допомогу, повідомив Департамент соціальної політики виконавчого органу КМДА на запит Радіо Свобода.

Протягом 2019 року взято на облік 488 бездомних осіб, знято з обліку 93 особи. На кінець минулого року на обліку перебували 3412 осіб, додають у відомстві.

У департаменті КМДА додали, що в Києві працює низка інших закладів соціального захисту, що надають послуги безпритульним. Зокрема, будинок соціального піклування з відділенням нічного перебування та соціального готелю, що організовує тимчасове проживання осіб, які опинились в екстремальній ситуації та потребують психологічної, соціальної, медичної та побутової допомоги. Також це Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб, що сприяє поверненню безхатченків до самостійного життя. Крім того, це вищезгаданий Центр обліку безпритульних осіб. Він реєструє, надає реєстрацію місця проживання, допомагає відновлювати документи.

У зимовий період з 1 грудня до 1 квітня у Києві відбувається соціальне патрулювання виїзної бригади, до складу якої входить соціальний працівник, водій та кухар. Також створюється міський оперативний штаб допомоги безпритульним.

Інформація про пункти обігріву, які працюватимуть у зимовий період 2020-2021, з’явиться згодом, повідомили у Департаменті соціальної політики виконавчого органу КМДА.

Загальної статистики по кількості безхатченків у Києві немає.