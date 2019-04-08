У Литві затримали колишнього посла в Росії

Литовська Служба спеціальних розслідувань в рамках досудового розслідування затримала колишнього посла Литви в Росії Римантаса Шидлаускаса.

Шидлаускас, як повідомляють литовські видання Delfi та BNS, підозрюється «у торгівлі впливом». Правоохоронні органи вважають, що він міг пообіцяти за хабар посприяти у видачі шенгенської візи громадянину Росії, «вплинувши на певних осіб».

Імовірно, може йтися про співвласника «Нового промислового банку» Ріната Насірова.

Рbмантас Шидлаускас був послом Литви в Росії з 2002 до 2008 року. З 2009 року дотепер він обіймає посаду генерального директора Литовської асоціації палат торгівлі, промисловості та ремесел.

«Новий промисловий банк» був позбавлений ліцензії в серпні 2018 року. Центробанк Литви визнав, що ця фінансова установа брала участь у сумнівних операціях.