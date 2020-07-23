У Німеччині до 2 років умовно засудили 93-річного ексохоронця концтабору

У Німеччині суд визнав винним у причетності до вбивств і засудив до двох років ув’язнення умовно 93-річного Бруно Дея, який під час Другої світової війни працював охоронцем у концентраційному таборі Штутгоф поблизу тодішнього Данциґа (тепер польське місто Гданськ).

Вирок був оголошений суддею в окружному суді Гамбурга на півночі Німеччини через дев’ять місяців після початку судового розгляду. Дей зізнався, що працював у сторожовій вежі. Він був засуджений за 5232 пунктами звинувачень, що дорівнює кількості людей, які, як вважають, загинули в Штутгофі в 1944 та 1945 роках.

Чоловіка, який нині перебуває на інвалідному візку, судили в суді для неповнолітніх через його молодий вік (17 років) на час скоєння злочину.

Захист вимагав виправдання Дея. У своєму заключному слові минулого тижня Дей вибачився перед потерпілими, але наголосив, що його змусили взяти на себе роль у таборі. «Сьогодні я хотів би попросити вибачення перед тими, хто пройшов через пекло цього божевілля, а також перед їхніми родичами. Таке ніколи не повинно повторитися», – сказав Бруно Дей із лави підсудних.