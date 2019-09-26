У Росії священника з 70 прийомними дітьми звинуватили в насильстві над ними

У російському Оренбурзі до 12 листопада заарештований настоятель Свято-Троїцької обителі Микола Стремський, йому висунули звинувачення у зґвалтуванні, розпусних діях і невиконанні батьківських обов’язків. Адвокати просили суд відпустити Стремського під домашній арешт.

Правоохоронні органи офіційно не коментують справу, не дає коментарів і сам обвинувачений. За інформацією російського державного агентства новин ТАСС, судовий процес проходив у закритому режимі.

За даними російських ЗМІ, Стремського затримали на початку тижня. Місцеві видання повідомляють, що потерпілими у справі проходять сім неповнолітніх. Всього на вихованні в сім’ї священника перебувають 70 прийомних дітей.

Також заарештовані повнолітня дочка Стремського і його зять. Проти них розслідують справу про незаконне позбавлення волі, її подробиці ЗМІ не наводять.

У 2015 році на Миколу Стремського завели справу про перебування в нетверезому вигляді за кермом автомобіля, проте згодом її закрили.

«Громадське телебачення Росії» випускало сюжет про життя настоятеля обителі, в якому, зокрема, розповідалося про його колекцію елітних і ретро-автомобілів, а також про стайні і винний погріб.

Сім’я Стремського, який почав брати на виховання прийомних дітей від початку 90-х років, вважається однією з найбільших в Росії.