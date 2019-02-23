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23 Лютий 2019, Київ 20:08
Новини | Події

У Росії феміністки провели антивоєнну акцію «Народжуй м’ясо»

Акцію у Петербурзі приурочили до російського Дня захисника вітчизни

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У Санкт-Петербурзі шестеро жінок у камуфляжі і протигазах провели акцію до 23 лютого поблизу обласного військкомату. Вони принесли до будівлі установи згортки з пелюшок, у яких було загорнуте сире м'ясо. Про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на присутнього на акції фотографа Давида Френкеля.

Згортки перев'язали маскувальною тканиною і георгіївськими стрічками
Згортки перев'язали маскувальною тканиною і георгіївськими стрічками

«Жінок змушують народжувати м'ясо, яке держава із задоволенням їсть. Сьогодні ми говоримо «Ні» тиску на жінок. «Ні» насильству над чоловіками, які не бажають служити в армії. «Ні» війні», – написав Френкель у Twitter.

23 лютого у Росії відзначають День захисника вітчизни. За радянських часів свято відзначалося з 1923 року як день заснування Червоної армії, а пізніше – як День Радянської армії і Військово-морського флоту.

В Україні з 2015-го День захисника вітчизни святкують 14 жовтня. Це – державне свято і неробочий день.

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