У Росії порушили справу через викрадення співробітника Amnesty International

У російському регіоні Інгушетії порушили кримінальну справу про викрадення співробітника міжнародної правозахисної організації Amnesty International Олега Козловського, який спостерігав за акціями протесту проти передачі Чечні земель, що належали Інгушетії. Про це, як інформує російська служба Радіо Свобода, повідомляє російська громадська організація «Комітет проти тортур».

Влада заявляє, що справу порушили ще 3 грудня, а 26 грудня про це повідомили юристові комітету Дмитрові Піскунову. Викрадення Козловського розслідується як особливо тяжкий злочин, заявляють у правоохоронних органах.

Олег Козловський розповідав, що його викрали 6 жовтня, на наступний день після прибуття до столиці регіону, міста Магас. Чоловік, який назвався опозиціонером, заманив Козловського в автомобіль, де до нього підсіли двоє осіб у масках. Вони змусили правозахисника відключити телефон і вивезли за межі міста, де побили, погрожували вбивством і змушували стати своїм інформатором.

Не змусивши Козловського погодитися на їхні умови, невідомі відвезли співробітника Amnesty International до сусідньої Північної Осетії, відпустили біля аеропорту і вимагали не повертатися і не писати про ситуацію в Інгушетії. Вони погрожували вбити його дружину і дітей у разі розголошення інформації про подію.

За словами Козловського, його викрадачі назвалися співробітниками інгуського Центру з протидії екстремізму (так званого «Центру Е»).