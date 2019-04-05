У Росії заблокували близько тисячі посилань щодо президента державного банку

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» заблокувало близько тисячі посилань на інтернет-ресурси, в яких згадувалися російський державний банк ВТБ, його президент Андрій Костін і телеведуча Наїля Аскер-заде, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посилання на видання «Ведомости».

Як розповіли виданню в організації «Роскомсвобода», блокування здійснюється на підставі двох судових рішень, ухвалених у вересні і листопаді 2018 року. Керівник проекту Артем Козлюк назвав таке масове блокування прецедентом для Росії.

4 квітня видання Baza повідомило, що сервіс «Яндекс.Дзен» видалив розслідування про квартиру, яка спершу належала ВТБ, а потім Наїлі Аскер-заде. У статті також стверджувалося, що телеведуча могла отримати квартиру через особливі особисті стосунки з керівником ВТБ.

У «Яндекс.Дзен» заявили, що стаття у виданні Baza була внесена до реєстру заборонених сайтів «Роскомнагляду», оскільки містить інформацію, поширення якої в Росії заборонене. Внесли ж її туди нібито за рішенням арбітражного суду Санкт-Петербурга, яке було ухвалене в листопаді 2018 року за позовом банку ВТБ про захист ділової репутації.

Наїля Аскер-заде і представник ВТБ не відповіли на питання журналістів.