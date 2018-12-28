У США помер найстаріший ветеран Другої світової війни

112-річний ветеран армії Річард Овертон, який вважався найстарішою людиною США і офіційно був найстарішим ветераном Другої світової війни, помер 27 грудня в реабілітаційному центрі в місті Остіні в штаті Техас. Про це повідомила його родина.

Овертон отримав багато уваги впродовж останніх кількох років життя через свій вік і службу під час Другої світової війни.

Річард Овертон народився в окрузі Бастроп, штат Техас, 11 травня 1906 року. Він був призваний до армії в 1942 році, через дев'ять місяців після нападу Японії на Перл-Харбор.

Овертон служив у 188-му авіаційно-інженерному батальйоні, який повністю складався з чорношкірих американців. Під час служби він працював на різних островах Тихоокеанського театру воєнних дій, у тому числі на Іодзімі та Окінаві.

Овертон був одружений двічі, але не мав дітей.

Він був вшанований у 2013 році тодішнім президентом Бараком Обамою на церемонії Дня ветеранів на Арлінгтонському національному кладовищі, а також був запрошений до Білого дому.