Віцепрезидента УАФ довічно усунули від футболу

Віцепрезидента Української асоціації футболу Олега Собуцького довічно усунули від футболу. Відповідне рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет, повідомляє УАФ.

Як зазначається, після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) – «Минай» (Ужгород), який було зіграно 15 липня, Собуцький «застосував фізичну силу» проти арбітра.

Окрім довічного усунення Собуцького від футболу, клуб «Агробізнес», почесним президентом якого він є, оштрафували на 500 тисяч гривень. Також команда не зможе грати матчі на домашньому стадіоні до окремого рішення УАФ.