Суд обрав запобіжний захід заступнику мера Кривого Рогу – грошову заставу

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської обласної ради, заступнику міського голови Кривого Рогу Євгенові Удоду – заставу в 1,135 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалив 17 грудня Індустріальний районний суд Дніпра.

Як повідомили Радіо Свобода у правоохоронних органах, щодо Євгена Удода відкриті два провадження: посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі, та в погрозі вбивством своєму підлеглому.

Зокрема, його підозрюють в тому, що, обіймаючи посаду голови облради, він передав у приватну власність державне майно вартістю 9,7 мільйона гривень, а, працюючи в міськраді, погрожував убивством підлеглому.

Раніше пресслужба Криворізької міської ради оприлюднила заяву про те, що прокуратура області відновила кримінальні справи 2017 року проти Євгена Удода, які «раніше були закриті за відсутністю складу злочину». 15 грудня посадовець отримав повідомлення про підозру.

З посиланням на адвоката Євгена Удода Дмитра Манелюка також йшлося про те, що звинувачення – необґрунтовані, зокрема, приватизація об’єктів 2011 року відбулася «без будь-якої участі облради», а справа про погрозу вбивством підлеглому Удода «силовики вигадали».

У червні 2017 року першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода було оголошено в міжнародний розшук, бо він був фігурантом у кримінальних провадженнях і, за даними правоохоронців, ухилявся від слідчих дій. У розшуковій базі офіційного сайту МВС України були вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

Пізніше стало відомо, що Євгена Удода звільнили з посади заступника міського голови «за власним бажанням» і його місце перебування було невідоме.

У квітні 2019 року правоохоронці повідомили, що Євген Удод знятий з міжнародного розшуку, а справи проти нього закриті. Потім він повернувся на посаду заступника міського голови Кривого Рогу.