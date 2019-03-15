УЄФА визначила пари чвертьфіналістів єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на жеребкуванні у Швейцарії визначив пари чвертьфіналістів двох головних клубних турнірів континенту.

У Лізі чемпіонів 9-10 і 16-17 квітня зіграють «Аякс» – «Ювентус», «Ліверпуль» – «Порту», «Тоттенгем» – «Манчестер Сіті» та «Барселона» – «Манчестер Юнайтед».

Одразу ж визначили і потенційні півфінальні пари: «Тоттенгем» – «Манчестер Сіті»/«Аякс» – «Ювентус», «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»/«Ліверпуль» – «Порту».

У Лізі Європи чвертьфінальні пари склали «Наполі» – «Арсенал», «Вільярреал» – «Валенсія», «Бенфіка» – «Айнтрахт» (Франкфурт), «Славія» – «Челсі».

Матчі в Лізі Європи заплановані на 11 і 18 квітня.