УЄФА хоче покарати збірну Румунії через расистські вигуки фанатів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висунув обвинувачення Румунській футбольній федерації через расистську поведінку фанатів, зокрема расистські вигуки, й іншу заборонену поведінку на грі Ліги Націй.

Заява УЄФА стосується матчу Румунії проти Сербії, що відбувся 14 жовтня в Бухаресті і завершився рахунком 0:0.

Під час гри фанати румунської збірної вигукували расистські гасла і розгорнули банер, напис на якому пов’язував біженців із тероризмом, а також вибігали на поле і запалювали фаєри.

В УЄФА повідомили, що рада з дисциплінарних порушень збереться 25 жовтня, щоб розглянути обвинувачення.

Санкції можуть бути застосовані, коли Румунія прийматиме збірну Литви на матч Ліги Націй 17 листопада.