Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 листопада 2019, Київ 13:51
Новини | Міжнародні

УЄФА розслідує імовірну расистську поведінку вболівальників у Румунії

Поведінка румунських уболівальників під час матчу Румунія – Швеція, Бухарест, 15 листопада 2019 року

Дивитись коментарі

Союз європейських футбольних асоціації (УЄФА) оголосив про проведення розслідування повідомлень про расистську поведінку румунських уболівальників щодо гравця збірної Швеції під час відбірного матчу чемпіонату Європи 2020 року.

Шведський футболіст Александр Ісак повідомив про расистські вигуки арбітру під час матчу в Бухаресті 15 листопада, який команда Швеції виграла у збірної Румунії (2:0). Матч довелося ненадовго припинити, щоб передати попередження фанатам господарів.

Румунія є однією з 12 країн, які прийматимуть чемпіонат Європи наступного року.

Раніше футбольна федерація Румунії постала перед звинуваченнями у нібито «незаконному банері» та «незаконному скандуванні»

Рішення за цими звинуваченнями буде ухвалене 12 грудня.

Румунія вже перебуває під умовною однорічною дискваліфікацією через попередні випадки образливої поведінки вболівальників.

Будь-яке покарання може вплинути на заплановані матч плейоф у Румунії в березні 2020 року, коли збірна країни матиме останній шанс пробитися на Євро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG