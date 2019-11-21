УЄФА розслідує імовірну расистську поведінку вболівальників у Румунії

Союз європейських футбольних асоціації (УЄФА) оголосив про проведення розслідування повідомлень про расистську поведінку румунських уболівальників щодо гравця збірної Швеції під час відбірного матчу чемпіонату Європи 2020 року.

Шведський футболіст Александр Ісак повідомив про расистські вигуки арбітру під час матчу в Бухаресті 15 листопада, який команда Швеції виграла у збірної Румунії (2:0). Матч довелося ненадовго припинити, щоб передати попередження фанатам господарів.

Румунія є однією з 12 країн, які прийматимуть чемпіонат Європи наступного року.

Раніше футбольна федерація Румунії постала перед звинуваченнями у нібито «незаконному банері» та «незаконному скандуванні»

Рішення за цими звинуваченнями буде ухвалене 12 грудня.

Румунія вже перебуває під умовною однорічною дискваліфікацією через попередні випадки образливої поведінки вболівальників.

Будь-яке покарання може вплинути на заплановані матч плейоф у Румунії в березні 2020 року, коли збірна країни матиме останній шанс пробитися на Євро.