Угорщина: визначився суперник Орбана на виборах наступного року

В Угорщині за підсумками праймеріз визначився кандидат у прем’єри від об’єднаної опозиції, який повинен протистояти нинішньому главі уряду Віктору Орбану на парламентських виборах наступного року.

Незважаючи на те, що в шестипартійному опозиційному союзі домінують ліберальні й ліві сили, переможцем праймеріз став консервативний кандидат – безпартійний Петер Маркі-Зай, мер невеликого міста Годмезевашаргей.

49-річний Маркі-Зай у другому турі виборів випередив соціал-демократа Клару Добрєв. При цьому до другого туру він вийшов тільки тому, що мер Будапешта Дьордь Карачоні поступився йому місцем, вибувши з гонки. Усього в праймеріз опозиції брали участь близько 800 тисяч осіб – близько 10 відсотків усіх виборців Угорщини.

Маркі-Зай побудував свою кампанію на тому, що саме він, як консерватор, практикуючий католик і батько сімох дітей, може залучити не тільки традиційний опозиційний електорат, а й частину прихильників Віктора Орбана, який позиціонує себе як захисник традиційних християнських цінностей.

Маркі-Зай має економічнеу та інженерну освіту, він зробив успішну кар’єру в США та Канаді, проте потім повернувся в Угорщину. Увага він привернув, вигравши вибори мера в своєму місті, який вважався бастіоном прихильників Орбана.

У партії Орбана, реагуючи на перемогу Маркі-Зая, вже назвали його «ліваком-кар’єристом».

Угорська опозиція і багато політиків і громадських діячів з інших країн ЄС звинувачують Орбана в авторитарних тенденціях – його прихильники взяли під контроль більшість ЗМІ в країні і ухвалили конституцію, сповнену духом традиціоналізму. Також була обмежена свобода діяльності НКО, а нещодавно критику керівництва ЄС викликав закон про заборону «пропаганди ЛГБТ» в школах, який його критики порівняли зі схожою російської нормою. Опозиційні сили – від правоконсервативною партії «Йоббік» до лівих лібералів – об’єдналися в коаліцію, щоб перемогти Орбана на виборах. За опитуваннями, шанси сторін приблизно рівні.