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10 Лютий 2019, Київ 22:42
Новини | Міжнародні

Угорщина запровадить фінансові стимули для сімей, щоб підвищити народжуваність – Орбан

Орбан: уряд запропонує податкові та кредитні пільги сім’ям зі щонайменше двома дітьми для купівлі будинків

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Угорщина збирається запровадити фінансові стимули для сімей, щоб підвищити народжуваність у країні, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан.

За його словами, уряд запропонує податкові та кредитні пільги сім’ям зі щонайменше двома дітьми для купівлі будинків, субсидії для придбання автомобілів і податкові канікули для жінок, які мають чотирьох чи більше дітей.

«Дедалі менше дітей народжується в Європі. Для Заходу відповіддю [на цей виклик] є імміграція», – заявив Орбан.

Його слова пролунали на тлі намірів його партії «Фідес» взяти участь в угорських виборах та виборах до Європейського парламенту цього року.

Критики звинувачують популіста Орбана в знищенні демократії в Угорщині й тиску на незалежні ЗМІ. Йому також закидають занадто велику прихильність до президента Росії Володимира Путіна.

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