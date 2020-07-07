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07 липня 2020, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

Угорщина закликає Україну та Румунію припинити забруднення річок Тиса та Сомеш

Тонни пластику поблизу гідроелектростанції на річці Тиса в Угорщині, червень 2019 роаку

Президент Угорщини Янош Адер закликав Україну та Румунію припинити забруднювати велику річку Тису та її притоку Сомеш, до яких після недавніх повеней потрапила величезна кількість пластикових пляшок від сусідів.

У листах до президента України Володимира Зеленського та президента Румунії Клауса Йоганніса, опублікованих на офіційному сайті президента Адера 7 липня, глава держави заявив, що угорська влада більше не може впоратися з усіма пластиковими відходами в цих двох річках.

«Розчаровує те, що забруднення річки Тиса відходами не зменшилося ... і несе тривалу загрозу крихкій екосистемі», – відзначив Адер у листі Зеленському. Він попросив українського президента допомогти терміново вирішити проблему. «Наші машини вже не в змозі обробляти купи сміття, які надходять у незмінній кількості», – додав Адер.

Угорський президент зазначив, що з середини червня влада Угорщини вивезла 938 кубометрів відходів з річки Тиса та 846 кубометрів відходів з річки Сомеш.

Друга за довжиною річка Угорщини Тиса починається в Україні та впродовж невеликого відрізка є українським кордоном із Румунією. Згодом Тиса тече територією Угорщини, щоб влитися до Дунаю в Сербії. Річка Сомеш починається в Румунії і перетинає кордон до Угорщини, де впадає в Тису.

Масове забруднення двох річок є проблемою впродовж багатьох років.

На початку 2000 року внаслідок розливу ціаніду в Тису із золотої шахти на північному сході Румунії загинули дві тисячі тонн риби, також у ріку потрапили цинк, свинець та мідь.

Офіси президентів України та Румунії ще не коментували заяви угорської сторони.

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