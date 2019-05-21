В Україні дозволять зводити будівлі висотою до 150 метрів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ затвердило нові будівельні норми, піднявши обмеження по висоті громадських будівель до 150 метрів. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

«Зараз у чинних нормах максимальна висота, за якою дозволяється проектувати висотні житлові та громадські будівлі, складає 100 метрів. Для громадських будівель ми пропонуємо підвищити її до 150 метрів для можливості реалізації сучасних та цікавих рішень у висотному будівництві», – повідомив Парцхаладзе.

Йдеться про офісні будівлі, торгівельні центри та інші нежитлові споруди громадського використання.

За словами Парцхаладзе, зміна міститься у проекті нових державних будівельних норм «Висотні будинки і комплекси», який вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.