В Україні вперше оприлюднили дані про якість води

Державне агентство водних ресурсів України відкрило дані про якість води в українських поверхневих водоймах.

До цього моменту інформація про вміст шкідливих речовин у поверхневих водоймах, з яких українці отримують воду для пиття та побутових потреб, була недоступною.

За даними Global Open Data Index, лише 15 країн мають у відкритому доступі дані про якість води, зокрема Фінляндія, США, Велика Британія та Японія.

Серед них лише Фінляндія забезпечує відповідність усім критеріям індексу (доступність, придатність для машинної обробки, безкоштовність тощо).

Як стверджує перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб, якість відкритих даних в Україні не поступається фінським. Він сподівається, що нововведення дозволить контролювати якість води та відстежувати вплив промисловості на довкілля.

Також Держводагентство наразі впроваджує у тестовому режимі кадастрову карту водних об’єктів України.