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18 лютого 2021, Київ 19:21
Новини | Політика

Україна головуватиме у Стратегії ЄС для Дунайського регіону – Чернишов

Таке рішення 18 лютого ухвалив Координаційний центр Стратегії, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

Україна стане першою країною – не членом ЄС, яка буде головувати у Стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону, повідомив у фейсбуці міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Таке рішення сьогодні ухвалив Координаційний центр Стратегії, затвердивши нашу заявку на головування з листопада 2021 року по листопад 2022-го. В період головування Україна буде відповідати за визначення пріоритетних напрямів співпраці країн у рамках Стратегії», – написав Чернишов.

Стратегія Європейського союзу для Дунайського регіону була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. Стратегія спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону.

У географічному плані Стратегія охоплює 14 країн:

  • країни Євросоюзу – Німеччина (Баден-Вюртемберг, Баварія), Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Румунія, Хорватія та Болгарія;
  • країни, які не є членами ЄС – Сербія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Молдова й Україна.

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