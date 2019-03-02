Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі – МЗС Туреччини

Переговори про зону вільної торгівлі з Україною перебувають на завершальному етапі, заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає агентство «Анадолу».

«З Україною, зокрема, переговори перебувають на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписана найближчим часом», – сказав Чавушоглу.

Україна планувала підписати договір про вільну торгівлю із Туреччиною ще до кінця 2018 – після майже восьми років переговорів. Українські учасники процесу кажуть, що причина в захисті власних ринків збуту. Турецька сторона натякає, що не на всіх рівнях влади цей договір взагалі хочуть підписувати. Втім у Міністерстві економічного розвитку України стверджують, що конфліктні питання узгодили на 80-90%.