Федерація біатлону України назвала склад на чемпіонат Європи: до Білорусі їде «основа»

Федерація біатлону України оприлюднила склад команди, яка братиме участь у чемпіонаті Європи. Зі списку випливає, що чоловіки поїдуть до білоруських Раубичів основним складом, жінки – майже основним, за винятком Олени Підгрушної та Юлії Джими.

«На європейському чемпіонаті можуть виступити: жінки

Анастасія Меркушина

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Юлія Журавок

Яна Бондар

Надія Бєлкіна

Ольга Абрамова

та чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко», – вказує офіційний сайт ФБУ, посилаючись на слова генерального секретаря федерації Романа Бондарука.

Чемпіонат Європи містечко Раубичі під Мінськом прийматиме з 20 до 24 лютого. У програмі турніру – індивідуальні гонки, дві змішаних естафети, а також спринти і гонки переслідування.

Континентальна першість є не дуже престижним змаганням у світі біатлону, більшість провідних спортсменів цей старт пропускають, віддаючи перевагу змаганням Кубка світу і чемпіонату світу. Водночас в українській спортивній номенклатурі цей турнір стоїть поруч зі світовою першістю, а Кубок світу називають «комерційними змаганнями». За успішний виступ на чемпіонаті Європи спортсменам призначають стипендії.