Україна передала ноту Японії через участь команди з ОРДЛО у місцевих змаганнях

Посольство України в Японії надіслало ноту МЗС Японії через участь у місцевому турнірі з карате команди з ОРДЛО – представників так званої «ДНР».

«12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь «представників» так званої «ДНР» у «9-му кубку світу з карате», проведеного «всесвітньою федерацією каратеноміті» у Токіо 7-10 листопада 2019 року. У зв’язку з цим, того ж дня Посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту. Під час розмови з представником секретаріату цієї організації останнім було підтверджено факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України», – мовиться у повідомленні посольства.

У посольстві наголосили, що від початку російської агресії проти України Японія висловила безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Української держави.

«Всесвітня федерація каратеноміті» є приватною організацією.