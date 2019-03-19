Україна відзначила італійських волонтерів за гуманітарну допомогу на Донбасі

За гуманітарну допомогу на Донбасі двоє італійських волонтерів отримали відзнаку президента України. Церемонія вручення нагород відбулася 19 березня в посольстві України в Римі, інформує кореспондент Радіо Свобода.

У лютому 2016 року громадяни Італії Джованні Д’Урсо й Вінченцо Ґуерра у складі громадської асоціації Ucraini Irpini з південного міста Авелліно на чолі з активісткою Оксаною Библів здійснили гуманітарну поїздку на Донбас до міста Мар’їнки. Вони доставили машину «швидкої допомоги», ліки, продукти і подарунки для дітей-сиріт, пенсіонерів і військових.

«Це був унікальний і сильний досвід, ми поїхали на передову і передавали воєнним машину. Щойно закінчили оформлення документації – і чуємо недалеко вибух бомби. Мене дуже вразило, як молоді бійці українського війська наввипередки виявляли готовність потрапити у загін, щоб вирушити на місце події для протидії ворожій акції. На мене, колишнього військового, це справило сильне враження: як молодь, знаючи про небезпеку, рветься захищати рідний край», – розповів Джованні Д’Урсо.

За його словами, волонтери стали свідками, як машина «швидкої» відразу була використана за призначенням для порятунку українських армійців.

Інший учасник поїздки Вінченцо Ґуерра повідомив про бажання повернутися на Донбас і додав, що наразі асоціація займається пошуком нової машини «швидкої допомоги» та речей, необхідних для фронту. Він також має намір зробити нові світлини у зоні бойових дій з метою влаштувати в Італії фотовиставку «Війна в серці Європи» у рамках проектів місцевої асоціації Ucraini Irpini.

«Війна йде за кілька кроків від нас, і про це тут не говорять, я хочу, щоб люди дізналися і побачили, що відбувається у тій частині Європи», – сказав Вінченцо Ґуерра.

Протягом п’яти років воєнної агресії на Донбасі у зону бойових дій доставляють гуманітарні вантажі й інші італійські волонтери спільно з українськими активістами. Деякі з них невдовзі також отримають відзнаки від України, повідомили дипломати в Римі.