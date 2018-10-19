Поліція розповіла, як просуваються розслідування злочинів проти громадських активістів

Жодній особі не повідомили про підозру у справах про смерть активіста групи «Ініціативна молодь Есхару» Миколи Бичка на Харківщині та вибух гранати на подвір’ї антикорупційного активіста Сергія Чагарова у селі Гатному на Київщині, повідомили у прес-службі Нацполіції у відповідь на запит Радіо Свобода.

За даними поліції, смерть харківського активіста розслідується за статтею «умисне вбивство без кваліфікуючих обставин», а інцидент у Гатному кваліфікує як хуліганство. Попри заяви правозахисників, у поліції стверджують, що справи перекваліфіковані не були.

Як раніше повідомляла поліція, тіло 23-річного Миколи Бичка знайшли увечері 5 червня «без видимих ознак насильницької смерті» у лісосмузі неподалік залізничного полотна. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 («умисне вбивство») Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Про вибух на подвір’ї будинку, де живе родина активіста Сергія Чагарова, стало відомо у ніч на 28 серпня. За словами самого активіста, невідомі кинули щось «схоже на вибухопакет».

За даними правозахисників з «Коаліції на захист громадянського суспільства», від початку цього року в Україні зафіксовано щонайменше 53 напади на активістів.