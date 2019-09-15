В Україну наступного тижня прийдуть дощі

Наступного тижня в Україні очікується зниження температури та опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 16 вересня, температура вночі +9-13 градусів, вдень – +20-24, на півдні – до +27. На півночі країни дощі.

17 вересня вночі прогнозують 10-12 градусів тепла, у південних регіонах +13-15. Вдень повітря прогріється до +16-20, на півдні до +26. На заході, в центрі та сході країни дощитиме.

18 вересня дощі очікуються по всій території України. Температура вночі 6-10 градусів тепла, на у південних областях до +16. Вдень прогнозують +13-18 градусів. На сході та півдні буде тепліше – +18+24, у Криму до +26.

У Києві в понеділок вночі синоптики прогнозують +10-12 градусів, вдень – +19-21. Вдень дощ.