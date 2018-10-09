Ярмоленко пропустить гру зі збірною Італії через мікротравму

Один із лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко пропустить товариський матч з Італією 10 жовтня через мікротравму, повідомили у прес-службі національній команді.

«Один із лідерів збірної потребує невеликого відпочинку у зв'язку із тонусом привідного м'язу. Ярмоленко тривалий час грає на знеболювальному, відтак два-три дні індивідуальних занять дозволять його організму отримати необхідний релакс, щоби в бойовій готовності підійти до матчу Ліги націй з Чехією», – зазначив спікер національної збірної України Олександр Гливинський.

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Гра з Чехією відбудеться 14 жовтня.

Збірна України посідає у своїй групі перше місце, після двох перемог: над Словаччиною і Чехією.