Делегація ЗС Великої Британії відвідала зону ООС

Делегація Збройних сил Великої Британії днями відвідала район проведення операції Об’єднаних сил. Про це 7 березня повідомили у штабі ООС.

В ході візиту представники іноземної делегації ознайомилась з безпековою ситуацією на Сході України, а також оцінили ефективність підготовки особового складу Збройних Сил України в рамках операції «ORBITAL». Зокрема, іноземні представники відвідали Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва в місті Краматорськ… Окрім цього, в рамках візиту, делегація ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське, після чого британці провели брифінг з представниками ОБСЄ в Краматорську», – мовиться у повідомленні.

Завершився візит зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.

У штабі ООС нагадали, що у 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, прийняв рішення про започаткування тренувальної групи британських інструкторів (операція «ORBITAL) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України.

Починаючи з березня 2015 року, за участю британських інструкторів підготовили понад 22 500 військовослужбовців Збройних Сил України.