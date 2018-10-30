Рада безпеки ООН уперше за півроку обговорить ситуацію на окупованих територіях України

Рада Безпеки ООН 30 жовтня проведе відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України, повідомляє місія України в міжнародній організації.

«Початок о 21:00 за київським часом», – уточнюють дипломати в повідомленні в мережі Twitter.

Також місія інформує, що в рамках Римського статуту Україна подала дві декларації про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів, скоєних на українській території починаючи з листопада 2013 року. Про це у своєму виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН щодо звіту Міжнародного кримінального суду заявив 29 жовтня посол України в ООН Володимир Єльченко.

Востаннє Рада безпеки обговорювала проблему агресії Росії проти України 29 травня.

Тоді міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі та погодитись на умови, які відстоюють Україна, США та низка інших держав.