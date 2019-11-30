Синоптики попередили про погіршення погодних умов на початку тижня

<p>На початку наступного тижня, 2-3 грудня, погодні умови в Україні погіршаться. Про це <a href="https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms" target="_blank">попередили в Укргідрометцентрі</a>.</p> <p>«Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см; в Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця», – мовиться у повідомленні.</p> <p>Сьогодні, 30 грудня в Україні переважно дощитиме, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-weather-ukraine-for-tomorrow/30298667.html" target="_blank">місцями можливий мокрий сніг</a>.</p>