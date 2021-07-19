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В Україні сьогодні спека до +36 градусів та грози

У Києві в понеділок прогнозують +28…30 градусів

В Україні у понеділок, 19 липня, очікується переважно спекотна погода та грози. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Високі температури утримуються у центральній, південній та східній частинах України. Там сьогодні прогнозують +32…36 градусів.

На решті території поступово ставатиме прохолодніше. У західних регіонах вдень +24…27 градусів, на півночі – +28…32 градуси.

На заході, у центрі та на півночі сьогодні вдень очікуються грози.

У Києві в понеділок прогнозують +28…30 градусів, дощитиме.

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