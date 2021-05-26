Завтра в Україні буде найтепліший день у найближчій перспективі – синоптики

В Україні четвер, 27 травня, буде найтеплішим днем у найближчій синоптичній перспективі. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Зазначається, що вже на вихідних температура знову впаде.

«Атмосферний фронт циклону NATHAN (центр якого зараз розташовується над півднем Скандинавії), завтра пролягатиме через деякі області України. Відповідно, в зоні фронту, погода буде нестійкою - з короткочасними дощами та грозами», – мовиться у повідомленні.

Згідно з прогнозом, завтра у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях короткочасні дощі грози, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі +10…15, у західних областях +6…11, вдень у західних, північних та Вінницькій областях +20…25, на решті території +23…28; у Карпатах вночі +2…7 тепла, вдень – +10…15.

У Києві вночі +12...14, вдень – +22...24. Протягом доби очікуються дощі з грозами.