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Погода в Україні: дощі на заході, +19 в Криму

У Києві сьогодні вдень +10...12 градусів, без опадів

У вівторок, 12 жовтня, на півдні та сході України зберігатиметься тепла погода, у низці регіонів очікуються опади. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Вдень у західних областях очікується +9…13 градусів, дощитиме.

На півночі, північному сході та в центральних регіонах – +10…14, без опадів.

На півдні температура повітря становитиме +13…17, у Криму – до +19. В Одеській області синоптики прогнозують опади.

У Києві сьогодні вдень +10...12 градусів, без опадів.

12 жовтня у південних, східних, Тернопільській, Київській та у більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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