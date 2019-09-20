У неділю в Україні знову потепліє до +20 градусів

Найближчої неділі, 22 вересня, в Україні стане тепліше. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода у Києві у період з 21 по 22 вересня покращиться, очікується до +20. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

«Завтра вдень температура повітря підвищиться скромно, +12+15 градусів, на Півдні очікується +14+19 градусів. Дощі у суботу пройдуть на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та в східній частині України. На решті території – без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-12 м/с, поривчастий. У Києві 21-го вересня погода передбачається переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0-3 градуси, завтра вдень близько +12 градусів», – мовиться у повідомленні.

Діденко зазначила, що 22 вересня буде суттєво тепліше. У Києві очікується до +20 градусів, сонячно.

«День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає», – повідомила синоптик.

За даними Гідрометцентру, в ніч на 21 вересня в Україні очікується +3-5 градусів, на півдні до +8. Вдень +12-15, переважно сонячно – лише на сході можливий дощ.

22 вересня вночі прогнозують температуру 6-9 градусів тепла, прохолодніше у східних областях – +3-6. Вдень очікується потепління до +16-20. На сході країни можливий дощ.