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22 травня 2021, Київ 23:20
Новини | Політика

Урядовий офіс UkraineInvest вже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій – Шмигаль

У лютому 2021 року уряд уповноважив Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) здійснювати супровід інвесторів зі значними інвестиціями

Урядовий офіс UkraineInvest вже отримав заявки на 1 млрд доларів інвестицій від українських та міжнародних компаній, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

«Ці компанії хочуть та готові вкладати кошти в Україну в межах проєкту «інвестняні» та закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». Аби прискорити процес, уряд цього тижня ухвалив рішення, яке дасть можливість проєкту запрацювати повною мірою. Зокрема, визначено чіткий перелік критеріїв, яким треба відповідати, щоб отримати преференції», – заявив Шмигаль.

У грудні 2020 року в Україні був ухвалений закон, який передбачає низку стимулів для інвесторів в українську економіку. У лютому 2021 року уряд уповноважив Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) здійснювати супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

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