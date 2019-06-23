Українець переміг у конкурсі класичного співу у Британії

Український баритон, 31-річний Андрій Кимач переміг на конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World у Великій Британії.

Як повідомляє BBC, він був одним із п’яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань.

Кимач отримає 20 000 фунтів (25,5 тисячі доларів) і Кардіффський трофей.

«Мене переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019… Це буквально втілення мрії», – сказав переможець.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

Більш ніж 400 співаків з усього світу подали заявки на участь у конкурсі в 2019 році, 20 учасників з 15 країн пройшли етап відбору.

Конкурс проводять кожні два роки, його почали з нагоди відкриття концертної зали St David Hall у 1983 році.

Андрій Кимач народився на Вінниччині, навчався на філософському факультеті Університету імені Тараса Шевченка, а потім на вокально-дерижерському факультеті Музичної академії імені Петра Чайковського у Києві.

У 2016 році він став солістом Херсонської обласної філармонії, а з 2016 до 2018 року був артистом Молодіжної оперної програми московського Большого театру.

На початку червня 2019-го українець значився серед виконавців партії Ескамільо в опері «Кармен» Жоржа Бізе у Театрі Джузеппе Верді в італійському Трієсті.