Майже 20 тисяч українців отримали російський паспорт в першому кварталі 2018 року 

В першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства і отримали російський паспорт, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Про це йде мова у програмі «Донбас.Реалії», спільного проекту Радіо Свобода і 112-Україна.

Також офіційна статистика російського відомтсва зафіксувала, що 85 119 тисяч українців стали росіянами у 2017 році.

Журналісти дослідили законопроект під номером 495240-7, який було внесено в Держдуму РФ щодо змін у законах про «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» і «Про громадянство Російської Федерації».

Російські депутати, автори документу, стверджують, що два мільйони українців загалом, із них 970 тисяч начебто вихідців зі сходу України, постійно перебувають на території Росії.

«В 2017 році ми зафіксували біля чотирьох з половиною мільйонів перетинів українцями кордону з Росією», – розповів в ефірі «Донбас.Реалії» помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Раніше Радіо Свобода уже повідомляло, що в 2017 році близько 4,3 мільйона українців їздили до Росії у 2017 році. Більше українці виїжджали до Польщі. Згідно зі статистикою, кордон у напрямку цієї країни перетнули майже 10 мільйонів громадян України. Крім того, 3,1 мільйона українців їздили до Угорщини.