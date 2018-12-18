Три вчительки з України отримали премію PASCH за викладання німецької – посольство

Три вчительки німецької мови з України отримали премію вчителів шкіл PASCH-2018 за видатні педагогічні успіхи в справі викладання німецької, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

«Лариса Попенко (Рівне), Ольга Дашкіна (Суми) і Віта Чорна (Київ) належать до десяти міжнародних лауреатів премії вчителів шкіл PASCH 2018 року, яку вручають уперше з нагоди десятиліття існування Ініціативи шкіл PASCH. При цьому Україна – єдина країна, де більше одного переможця», – йдеться в повідомленні.

Ініціатива PASCH («Школи: партнери майбутнього») об’єднує в усьому світі понад 1800 шкіл, де посилено викладається німецька мова.

PASCH є ініціативою Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці з Центральним відомством у справах шкільної освіти за кордоном (ZfA), Ґете-Інститутом (GI), Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) і Педагогічною службою обмінів (PAD) Постійної конференції міністрів культури федеральних земель Німеччини.