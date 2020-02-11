Нацгвардія заявила, що в Росії затримали українського дезертира

Військовослужбовця Національної гвардії України, який вчасно не повернувся в частину після відпустки, затримали в Росії, повідомив начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України підполковник Дмитро Образцов в коментарі «Укрінформу». У Росії на нього відкрили справу про незаконний перетин кордону.

«Військовослужбовець за контрактом, що був затриманий в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 та з 15 січня по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він мав повернутися до військової частини 30 січня 2020 року, але не прибув з відпустки, про що було повідомлено військового прокурора Харківського гарнізону та призначено службове розслідування», – розповів Образцов.

За його словам, українські прикордонники отримали інформацію про затримання військового 1997 року народження 22 січня.