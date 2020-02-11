Україна та Білорусь можуть подати спільну заявку на літню Олімпіаду – Гончарук

Україна розпочинає розробку плану для підготовки спільної з Білоруссю заявки на проведення літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор. За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, цей план має відповідати всім критеріям, визначеним Міжнародним олімпійським комітетом.

«Це важливий і відповідальний іміджевий крок. Такі масштабні проекти сприяють оновленню інфраструктури країни, підвищенню туристичної привабливості та національного престижу в світі в цілому», – заявив Гончарук 11 лютого на засіданні організаційного комітету з підготовки української збірної до участі в цьогорічній Олімпіаді в Японії.

Попередньо, як зазначив Гончарук, Україна повинна вивчити досвід Білорусі у проведенні Європейських ігор і європейських країн у проведенні Олімпіад. Після цього концепція плану буде передана білоруській стороні.

Тема спільної заявки Білорусі та України на проведення Олімпійських ігор уперше обговорювалася торік у Житомирі на зустрічі президентів двох країн Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського.

«Гадаю, наші держави разом могли б поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію президента України разом подумати над тим, чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри. Для двох країн це до снаги», – таким чином відреагував лідер Білорусі на ініціативу українського колеги.

Літні Олімпійські ігри-2020 відбудуться в Токіо (Японія), у 2024-му – в Парижі (Франція), в 2028-му – в Лос-Анджелесі (США). Таким чином, літня Олімпіада 2032 року – найближча, на проведення якої можуть претендувати Україна і Білорусь.

Олімпійські ігри ще ніколи не проводилися в двох країнах одночасно. Україна спільно з Польщею приймала турнір з футболу Євро-2012, а Білорусь була організатором Європейських ігор-2019.