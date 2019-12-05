Біатлон: Юлія Джима принесла Україні першу медаль сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима стала другою в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу, що триває у шведському Остерсунді. За складних вітрових умов олімпійська чемпіонка змогла закрити всі 20 мішеней, а за часом не змогла обійти лише француженку Жюстін Бреза.

«Друге місце для мене на сьогодні – як перше… Останнє коло я просто терпіла», – сказала Джима в експрес-коментарі телеканалу UA: Перший, який вів пряму трансляцію.

За словами української призерки, їй уже менше дошкуляє травма ноги, якої Джима зазнала під час тренувань в Остерсунді, зіштовхнувшись із біатлоністкою з іншої команди.

Юлія Джима розташувалася у фінішному протоколі між двома француженками, які припустилися по два промахи. Жюстін Бреза виграла в українки 11,1 секунди, а Жюлья Сімон програла 6,6 секунди.

У заліковій зоні фінішували ще троє «синьо-жовтих». Дарія Блашко стала 21-ю, Віта Семеренко – 28-ю, Анастасія Меркушина – 31-ю.

П’ятниця буде в Остерсунді вихідним днем, а в суботу та неділю відбудуться класичні естафети, спершу чоловіча, згодом жіноча. Чоловіки стартують 7 грудня о 18:30 за Києвом, жінки – 8 грудня о 16:30.