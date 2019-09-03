Шефчович привітав українського міністра енергетики: «партнер з відмінним послужним списком»

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович вважає продуктивною проведену 3 вересня телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. Сторони обговорили анбандлінг «Нафтогазу» і тристоронні газові переговори.

«Добре мати партнера з таким відмінним послужним списком в області енергетики і енергетичних перетворень з огляду на майбутні завдання, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори», – написав європейський чиновник у твіттері.

Український міністр наразі не коментував підсумки розмови з Шефчовичем.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця 2019 року за моделлю, визначеною ще в липні 2016 року і заснованою на зобов'язаннях України перед Європейським енергетичним співтовариством.

Ініціатори змін вважають, що ефективний анбандлінг (відокремлення діяльності з транспортування природного газу від видобування і постачання природного газу та електричної енергії – ред.) допоможе створити незалежного і сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи. Існування і робота такого оператора дозволить посилити позиції і роль України у переговорному процесі з Російською Федерацією про продовження транзиту і збереження української газотранспортної системи з 2020 року.

29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Оржеля на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.