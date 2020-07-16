16 липня минає 30 років ухваленню Декларації про державний суверенітет України

16 липня минає 30 років від дня, коли в 1990-му Верховна Рада Української РСР проголосила Декларацію про державний суверенітет України. Історики вважають це першим кроком до незалежності України, яка була проголошена трохи більш як за рік, 24 серпня 1991 року.

Декларація проголошувала державний суверенітет України «як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

«Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України», – ішлося в документі.

Декларація проголошувала, що Україна є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя, що вона забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території, самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Питання було внесене на обговорення 28 червня 1990 року.

Сесійні засідання вів перший заступник голови Верховної Ради Іван Плющ (голова парламенту Володимир Івашко на той час відбув до Москви, звідки вже на посаду не повернувся).

16 липня 1990 року доопрацьований проєкт Декларації про державний суверенітет України був поставлений на голосування. За цей документ з 385 присутніх на засіданні депутатів проголосували 355, проти 4, не взяли участі 26 (18 з них незабаром попросили зарахувати свої голоси «за»).