В МЗС повідомили про нові візові полегшення для українців

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про нові візові полегшення для українських громадян. Цього разу вони стосуються Лаосу і Шрі-Ланки.

Як повідомив Департамент консульської служби МЗС, уряд Лаосу запровадив для українців можливість отримувати електронну візу для туристичних поїздок на термін до 30 днів.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на лаоському урядовому сайті «eVisa Lao Official Online Visa» за адресою https://laoevisa.gov.la

А уряд Шрі-Ланки, наразі тимчасово, скасував для громадян України плату за електронне підтвердження подорожі (Electronic Travel Authorization – ETA) – на термін до 31 січня 2020 року. Ця можливість стосується українців, які їдуть до цієї країни з туристичної метою.

Реєстрація для отримання такого підтвердження здійснюється на шрі-ланкійському урядовому сайті «Sri Lanka Electronic Travel Authorization System» за адресою http://www.eta.gov.lk

Після отримання цього підтвердження, інформує МЗС, громадяни України, які бажають відвідати Шрі-Ланку з туристичною метою, можуть оформити туристичну візу терміном дії до одного місяця в міжнародному аеропорту міста Коломбо і прикордонних пунктах пропуску.

«При проходженні прикордонного контролю іноземців можуть попросити пред’явити зворотній квиток, дорожні чеки чи кредитні картки, а також документи, що підтверджують туристичний характер поїздки. Туристичну візу можливо подовжити в Департаменті міграції та імміграції Шрі-Ланки. Візи інших типів оформлюються лише дипломатичними представництвами й консульськими установами Шрі-Ланки за кордоном», – мовиться в повідомленні.

Щодо Лаосу також лишається можливість оформлювати в’їзну візу безпосередньо в міжнародних аеропортах у В’єнтьяні, Луанг-Прабангу, Паксе, Варреї терміном до 30 днів із єдиним можливим продовженням у подальшому (або в дипломатичному представництві Лаосу, що працює в Москві).

Для оформлення в цих аеропортах в’їзної візи заявник має подати: закордонний паспорт з терміном дії не менш ніж 6 місяців до запланованого виїзду з Лаосу, дві фотокартки 3,5 см на 4,5 см, заповнену візову анкету, зворотній/транзитний квиток або документ, що підтверджує мету поїздки й перебування в Лаосі, консульський збір у розмірі 30 доларів США. Крім того, при відльоті з Лаосу стягується збір аеропорту (міжнародні вильоти – 10 доларів США на людину; місцеві – 5000 лаоських кіп на людину).