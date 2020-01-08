Військові розповіли, як вертольотом відігнали від берега корабель ФСБ Росії

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, розповіли про те, як вертольотом відігнали далі від українського берега на Азові корабель ФСБ Росії.

За повідомленням, це відбулося в рамках заходів підрозділів Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку, для протидії розвідувальної й диверсійної діяльності з боку російських спецслужб.

Як мовиться в повідомленні, вертоліт Морської авіаційної бригади під час «планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки» виявив на дистанції близько 10 морських миль корабель Берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії, що, за словами українських військових, «здійснював збір розвідувальних даних».

«Після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань», – заявили у пресцентрі.

До яких конкретно дій вдався вертоліт, щоб змусити корабель відійти, і яку відстань військові вважали відповідною, в повідомленні не згадано.

Відповідно до міжнародного морського права, територіальні води держави зазвичай простягаються на 12 морських миль (понад 22 кілометри) від берега. Водночас, відповідно до російсько-українського договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, укладеного ще 2004 року, «Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації», що фактично виключає поняття «територіальних вод» прибережних країн.