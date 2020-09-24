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24 вересня 2020, Київ 12:51
Новини | Політика

Україна та Словаччина розблокували роботу міжнародного аеропорту «Ужгород» – Кулеба

Згода Словаччини на використання частини її повітряного простору розблокує роботу аеропорту в Ужгороді

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити роботу міжнародного аеропорту Ужгорода, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт «Ужгород» зможе відновити функціонування. Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття», – написав Кулеба у твітері.

Підписання угоди відбулося в межах візиту до Словаччини президента України Володимира Зеленського.

Проблемою для роботи аеропорту в Ужгороді було те, що злітна смуга летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною, і літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту була потрібна міжурядова угода, яка визначає умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

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