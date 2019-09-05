Україна відновила експорт фруктів та овочів до ЄС

Європейська комісія включила Україну до переліку країн, які можуть експортувати до ЄС ряд свіжих фруктів та овочів, повідомив 5 вересня Урядовий портал.

«Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (пасльон), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан)», – вказано в повідомленні.

«Держпродспоживслужба зверталася до Європейської комісії із запитом щодо визнання всієї України країною, вільною від зазначених (у вимогах, які набрали чинності з 1 вересня – ред.) карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в Перелік країн, яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів», – додали в уряді.

Натомість в «Українській плодоовочевій асоціації» вказують, що «завдяки активній роботі галузевих асоціацій, збитки від тимчасової неможливості постачати продукцію в країни ЄС був зведений до мінімуму – українські постачальники яблука практично не постраждали, а експортери тепличних овочів втратили всього близько одного тижня продажів». «Українські чиновники спрацювали швидко, прискоривши процес прийняття декларації Єврокомісією та розблокувавши торгівлю», – відзначили в асоціації.

Водночас галузеве об'єднання відзначає, що «у зв’язку з ліквідацією Міністерства аграрної політики та продовольства України і приєднання його до Мінекономіки і торгівлі в учасників ринку виникають серйозні побоювання щодо функціональності системи безпеки продуктів харчування і можливостей забезпечення доступу до ринків інших країн».

Верховна Рада України 29 серпня затвердила склад нового уряду України на чолі з Олексієм Гончаруком. Серед міністерств, які увійшли до складу уряду Гончарука, місця окремому аграрному міністерству не знайшлося.