Небезпеки погоди: «Укргідрометцентр» попередив про заморозки й лавини

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища в Україні найближчими днями.

Зокрема, вночі 25–27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0–3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0–5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 26 квітня у зв’язку зі снігопадами чи з опадами у вигляді дощу або мокрого снігу у високогір’ї Івано-Франківської й Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), попередили метеорологи.