67-річного українця з Камчатки звинуватили в «конфіденційній співпраці з іноземною державою»

67-річного українця Валерія Добровольського з села Запоріжжя в російському регіоні Камчатка звинуватили за статтею 275.1 російського Кримінального кодексу («конфіденційна співпраця з представником іноземної держави»), звернуло увагу видання «Медіазона».

Як випливає з постанов Камчатського крайового суду, в яких Добровольський заперечував тримання під домашнім арештом, справу було порушено 26 березня. В апеляційній скарзі адвокат Добровольського зазначав, що силовики викликали чоловіка для надання пояснень щодо обставин, які лягли в основу звинувачення, ще в листопаді 2024 року, після цього він не змінював місце проживання, ніяких правопорушень не скоїв і з’являвся за викликом співробітників ФСБ. У Добровольського інвалідність другої групи через мовні та когнітивні порушення.

Добровольський народився на Житомирщині, а в Україні живуть його сини. Сам чоловік у 2023 році виїжджав туди, щоб переоформити український паспорт, після чого повернувся на Камчатку.

В одній із постанов зазначено, що Добровольський визнавав, що «тривалий час підтримував спілкування з представниками СБУ».

Стаття 275.1 КК з’явилася в липні 2022 року. Вона криміналізує «таємний» контакт не лише з іноземними спецслужбами, а й із будь-якою міжнародною чи іноземною організацією, яка, на думку влади, діє проти безпеки Росії. Для звинувачення достатньо контактувати з представником держави чи організацією, наприклад, вести листування. Іноді така «співпраця» є провокацією російських спецслужб.

За цією статтею позбавляють свободи на строк від трьох до восьми років. Також передбачені штрафи та обмеження волі до двох років.